Instagram, Matic esulta dopo il successo contro l'Empoli: "Torniamo a vincere" (FOTO)

Nemanja Matic esulta dopo la vittoria ottenuta contro l'Empoli per 2-0. I giallorossi hanno conquistato tre punti fondamentali grazie alle reti di Ibanez e Abraham e sono momentaneamente saliti al terzo posto in classifica. Il centrocampista ha disputato una prova positiva ed è rimasto in campo per tutto il match. Il calciatore serbo ha espresso tutta la gioia sul proprio profilo Instagram: "Torniamo a vincere", il messaggio di Matic sui social.