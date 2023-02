Instagram, Matic e la figurina Panini di Dybala nello spogliatoio: "Questo ragazzo come me" (FOTO)

All'indomani della vittoria contro il Verona all'Olimpico, Nemanja Matic scherza su Instagram mostrando la figurina Panini dedicata a Paulo Dybala, ieri assente per recuperare dal sovraccarico muscolare. Il centrocampista condivide la figurina presente nello spogliatoio all'interno del "Fulvio Bernardini" di Trigoria proprio accanto al suo armadietto e scrive: "Questa ragazzo come me", con tanto di emoji col sorriso.