Instagram, l'amico di Zaniolo attacca Tiago Pinto: "Meglio tacere che continuare questa scenetta patetica" (FOTO)

"Tiago Pinto buongiorno, penso che arrivati a questo punto sia meglio tacere piuttosto che continuare questa scenetta patetica", così attacca in una storia su Instagram Gaspare Galasso, amico di Nicolò Zaniolo.

Il lungo messaggio prosegue con vari attacchi al GM, oltre a raccontare come "nel corso degli anni sono arrivate varie offerte sempre respinte al mittente compresa l'ultima da un top club di Serie A perché non soddisfaceva le tue pretese e quindi non penso fossero le uniche interessate (riferendosi a Bournemouth e Galatasaray, ndr)".