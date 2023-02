Instagram: super gol di Almaviva, il ragazzo a cui Totti diede la fascia. La Roma: "Ricordate questo ragazzo?" (FOTO e VIDEO)

Mattia Almaviva, giovane calciatore della Roma Under 17, è noto per aver ricevuto da Francesco Totti la fascia da capitano il giorno del suo addio al calcio (28 maggio 2017). Il classe 2006, uno dei talenti più luminosi del settore giovanile giallorosso, sta incantando tutti in questa stagione e oggi si è reso protagonista di un gol davvero clamoroso. Nella partita contro il Benevento (terminata 3-2 per la Roma), Almaviva ha calciato dai 25 metri di controbalzo, inventandosi una traiettoria imprendibile per il portiere avversario. Il club capitolino ha pubblicato su Instagram il video del gol: "Ricordate questo ragazzo?", la domanda della Roma, che ha condiviso anche lo storico scatto del momento in cui Totti gli cede la fascia.