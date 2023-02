Instagram, la madre di Zaniolo incoraggia il figlio: "Sei una forza della natura, riparti e riaccendi il tuo sorriso" (FOTO)

Francesca Costa, madre di Nicolò Zaniolo, ha pubblicato su Instagram una foto in cui l'ex Roma indossa la maglia del suo nuovo club, il Galatasaray. "Per noi che crediamo da sempre in te, per tutti quelli che credono in te e per tutti quelli che crederanno in te… sei una forza della natura, da qui riparti e riaccendi il tuo sorriso", il messaggio di incoraggiamento nei confronti del figlio.