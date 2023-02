Dopo il passaggio del turno in Europa League - la Roma sfiderà la Real Sociedad negli ottavi della competizione europea -, i giallorossi si preparano per la sfida in casa della Cremonese, valida per la 24esima giornata di campionato in programma martedì alle 18,30. Con Smalling squalificato, Marash Kumbulla si candida per un posto da titolare in difesa e su Instagram suona la carica: "Daje", il messaggio del difensore giallorosso accompagnato da uno scatto dell'allenamento.