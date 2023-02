Instagram, il saluto di Abraham al tiktoker tifoso giallorosso che vive in America: "Ti aspetto a Roma per un caffè" (VIDEO)

Piacevole sorpresa quella che Tammy Abraham ha fatto a Carlo, tiktoker e youtuber da milioni di followers insieme alla moglie Sarah, e grande tifoso della Roma nonostante viva negli Stati Uniti. Durante lo show CBS "Calcio e Cappuccino", Carlo ha ricevuto un messaggio proprio dal suo idolo: "Volevo solo dirti un grazie enorme per il tuo supporto alla Roma, mando il mio affetto a Sarah e non vedo l'ora di prendere un caffè la prossima volta che vieni a Roma". Non si è fatta attendere la risposta di un incredulo Carlo, che si è rivolto ad Abraham in dialetto romano: "A bello mio, bello mio".