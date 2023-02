Instagram, il buongiorno di Wijnaldum: "Andiamo a fare una grande partita" (VIDEO)

Georginio Wijnaldum non vede l'ora di rimettere piede in campo con la maglia della Roma. E lo dimostra continuando a mandare messaggi via social. Dopo il post di ieri in cui scriveva "I primi minuti di gioco si avvicinano", oggi ha replicato, sempre su Instagram, postando il video che un paio di giorni fa la Roma aveva diffuso sui suoi canali, in cui l'olandese saluta in italiano prima di cominciare l'allenamento a Trigoria. "Buongiorno. Andiamo a fare una grande partita oggi", ha scritto l'ex Liverpool, riferendosi al match con il Lecce, in programma alle ore 18.