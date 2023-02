Instagram, Ibanez ad Abraham: "Sii forte amico mio" (FOTO)

"Sii forte amico mio", scrive Roger Ibanez su Instagram condividendo uno scatto con Tammy Abraham. Ieri, durante la partita col Verona poi vinta dalla Roma per 1-0 grazie alla rete di Solbakken, l'attaccante inglese ha lasciato il campo al 15' per una ferita sulla palpebra inferiore dell'occhio per cui è stato necessario un intervento di sutura.