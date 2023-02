Instagram, gli auguri della Roma a Celik: "Buon compleanno" (VIDEO)

Mehmet Zeki Celik compie oggi 26 anni. L'esterno turco, acquistato in estate dal Lille per circa 7 milioni di euro, è stato protagonista anche ieri sera nel match in casa del Salisburgo, valido per l'andata dei playoff di Europa League, entrando dopo l'intervallo al posto di un acciaccato Paulo Dybala. La Roma ha fatto gli auguri al classe '97 postando su Instagram un video che riproduce alcune sue giocate effettuate in questi primi mesi in giallorosso, scrivendo: "Buon compleanno".