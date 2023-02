Dopo l'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, in cui ha spiegato il suo punto di vista nell'addio tra Zaniolo e la Roma, Francesca Costa, madre del classe '99, ha scritto un messaggio enigmantico su Instagram: "Non c’è sordo più sordo di chi non vuol sentire”. Probabile il riferimento a quella parte di tifosi giallorossi che non hanno creduto alla sua versione dei fatti.