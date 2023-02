Instagram, El Shaarawy supera i 100 gol in carriera (VIDEO)

Stephan El Shaarawy ha superato la soglia dei 100 gol in carriera. Il 'Faraone' è arrivato in tripla cifra grazie alla rete contro lo Spezia e con la marcatura contro il Napoli ha toccato quota 101. L'esterno ha messo a segno 9 reti con il Padova, 27 con il Milan, 3 con il Monaco, 52 con la Roma, 4 con lo Shanghai Shenhua e 6 con la maglia della Nazionale. "100 and more", la scritta che accompagna il video pubblicato da El Shaarawy su Instagram.