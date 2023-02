Instagram: Dybala riprende Wijnaldum che gioca alla Nintendo Switch (VIDEO)

Paulo Dybala e Georginio Wijnaldum. I due acquisti che in estate ha fatto sognare i tifosi della Roma non ha finora mai avuto occasione di esprimersi insieme in campo. Ora che il rientro dell'olandese è sempre più vicino, però, i due provano a costruire un'intesa, partendo dal viaggio che la Roma sta effettuando in questo momento alla volta di Lecce. L'argentino, seduto di fianco all'ex Liverpool, l'ha ripreso con il suo smartphone postando su Instagram un video in cui Wijnaldum gioca alla Nintendo Switch, accompagnato dall'emoji dell'uomo che fa spallucce.

