Instagram, Dybala: "Grande prestazione". Zalewski: "In Europa torna fiero il colore dell'impero" (FOTO)

"Grande prestazione di tutta la squadra! Next round meritato, avanti così". È questo il commento a caldo, affidato a Instagram, di Paulo Dybala, dopo la vittoria per 2-0 contro il Salisburgo nel ritorno dei playoff di Europa League, grazie alla quale la Roma ha passato il turno, raggiungendo gli ottavi di finale. Protagonista del match proprio l'argentino, decisivo con la rete del raddoppio giallorosso.

Gioia sullo stesso social anche per Tammy Abraham, che ha postato due foto dei suoi tre minuti giocati nel match contro gli austriaci, oltre a un'immagine della sua esultanza in panchina dopo uno dei due gol giallorossi. "Casa di battaglia", ha scritto l'inglese nella descrizione, facendo riferimento allo Stadio Olimpico e anche alla maschera indossata, necessaria dopo l'operazione alla palpebra inferiore dell'occhio sinistro.

Non ha giocato nemmeno un minuto, ma Mady Camara ha voluto esternare comunque la sua felicità per il passaggio del turno in Europa League. Postando una foto che ritrae alcuni dei protagonisti del match contro il Salisburgo, il guineano ha scritto: "Grandi personaggi in squadra! Grazie a tutti per essere stati con noi come sempre".

Nicola Zalewski, invece, prende in prestito uno striscione comparso qualche anno fa in Curva Sud per la descrizione del suo post. "In Europa torna fiero il colore dell'impero", scrive il numero 59 giallorosso.