FOTO - Instagram: l'incontro nel segno di Roma tra Giannini, Desideri e Bove

Un incontro nel segno di Roma tra passato, presente e futuro. Giuseppe Giannini, leggenda del club giallorosso, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un selfie in cui è affiancato dall'ex compagno di squadra Stefano Desideri e dal giovane Edoardo Bove. I tre, nati nella Capitale, hanno fatto tutta la trafila delle giovanili per poi esordire in prima squadra. Il centrocampista classe 2002 è in rampa di lancio e sta piano piano provando a ritagliarsi uno spazio importante nello scacchiere tattico di José Mourinho.