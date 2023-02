FIFA The Best 2022: Scaloni eletto miglior allenatore, Martinez vince il premio portiere dell'anno. I complimenti di Dybala (FOTO)

Questa sera a Parigi va in scena la cerimonia della settima edizione del 'The Best FIFA Football Awards 2022'. Il premio miglior portiere è stato vinto da Emiliano Martinez, vincitore del Mondiale con la sua Argentina e autore di autentici miracoli in numerose partite. L'allenatore dell'anno invece è Lionel Scaloni, ct dell'Albiceleste. Paulo Dybala, protagonista dell'avventura nella Coppa del Mondo disputata in Qatar, si è complimentato con il suo compagno di nazionale e con il ct su Instagram. Inoltre anche la tifoseria argentina è stata premiata come la migliore dell'anno: "Ragazzi... che tifoseria", il messaggio della 'Joya'.