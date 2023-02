FOTO - Trigoria: l'agente di Sesko, Ivkovic e Golic oggi al Fulvio Bernardini

Ieri la visione della partita allo Stadio Olimpico, oggi la visita a Trigoria. Giornate romane piene quelle di Elvis Basanovic e Zlatko Dedic, membri della Pro Transfer Agency e procuratori di Mate Ivkovic, classe 2006 che si divide tra la Primavera e l'Under 18 della Roma, e Lovro Golic, difensore sloveno classe 2006 arrivato in giallorosso l'estate scorsa. Non solo, però, perché Basanovic è anche l'agente di Benjamin Sesko, giovane attaccante del Lipsia in prestito al Salisburgo, ieri in campo negli ultimi minuti del match contro i giallorossi.