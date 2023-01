VIDEO - Wijnaldum rivive il lungo recupero: "Non vedo l'ora di rientrare"

L'infortunio ad agosto, il lungo recupero fino al ritorno al lavoro a Trigoria, col pallone, in attesa di rimettersi a disposizione di José Mourinho e tornare finalmente alla luce dopo un tunnel lungo oltre 4 mesi. Tutto raccolto in un reel che Gini Wijnaldum ha pubblicato su Instagram raccogliendo momenti di questo lungo periodo di riabilitazione: "Ho lavorato molto per recuperare lo scorso anno - ha scritto il centrocampista -, non vedo l'ora di tornare".