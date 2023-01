Altro siparietto tra Francesco Totti e Alessandro Del Piero. Già qualche tempo fa, mentre erano in Qatar per la finale del Mondiale, l'ex capitano giallorosso aveva ironizzato simpaticamente con l'ex collega per il suo abbigliamento che ricordava quello di un tranviere. Ora, nel mirino di Totti, la divisa da padel di Del Piero, di colore arancione acceso. "Dalle ferrovie all'ANAS in meno di un mese", ha commentato sherzosamente Totti ripostando una storia di Materazzi.