VIDEO - Instagram, 8 anni fa il selfie di Totti sotto la Sud dopo il gol nel derby. La Roma: "Un momento iconico"

Otto anni fa, l'11 gennaio del 2015, Francesco Totti si rese protagonista di un gesto che entrò a far parte della storia del calcio. Quel giorno si giocò il derby tra Roma e Lazio e i biancocelesti andarono sullo 0-2 dopo 29 minuti grazie alle reti di Mauri e Felipe Anderson. Terminata la prima frazione di gioco, i giallorossi rientrarono in campo con un altro spirito e furono trascinati da uno strepitoso Totti, autore di una doppietta. Dopo aver segnato al 48', il Capitano si ripeté al 64' con un clamoroso gol in acrobazia. L'ex numero 10 decise così di sfoggiare un'esultanza particolare: dopo aver realizzato la rete del pareggio, corse sotto la Curva Sud, si fece dare il suo telefono dall'ex preparatore dei portieri Guido Nanni e scattò un selfie con i suoi tifosi. "Un momento iconico nel calcio. Semplicemente Totti", il ricordo della Roma su Instagram.