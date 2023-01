VIDEO - Gli auguri della Roma per il Capodanno cinese: "Buon anno del coniglio"

Da pochi giorni si è celebrato il capodanno cinese che ha aperto l'anno del coniglio d'acqua, quarto segno dello zodiaco degli animali, che ricorre ogni 12 anni. E sui social la Roma ha pubblicato un video in cui giallorossi e giallorosse, da Wijnaldum a Svilar fino Cinotti e Glionna augurano un buon anno a tutto il mondo cinese.

Happy Year of the Rabbit! ?

Wishing happiness, success and good health to all Giallorossi fans who have been celebrating the Lunar New Year! ?

Forza Roma! ?❤️ #ASRoma pic.twitter.com/xxDvFd6vsX

— AS Roma English (@ASRomaEN) January 25, 2023