FOTO e VIDEO - Dybala punta il Milan: la 'Joya' si allena sulla cyclette

Paulo Dybala è tornato in campo con la Roma e ha subito fatto la differenza. L'attaccante argentino è stato decisivo nella vittoria contro il Bologna, infatti è stato proprio lui a guadagnarsi il rigore, poi trasformato da Pellegrini. Il numero 21 non partiva titolare dal lontano 9 ottobre (Roma-Lecce) e nella partita di ieri ha accusato un po' di stanchezza ed è stato costretto a chiedere il cambio al minuto 74. La 'Joya' ha accusato solamente dei crampi, ma tutti i dolori sembrano essere ormai spariti. Dybala ha pubblicato un video in cui si allena a casa sulla cyclette per recuperare al meglio in vista della delicatissima sfida di domenica contro il Milan.