VIDEO - Dybala e Solbakken affinano l'intesa: show nel riscaldamento

Paulo Dybala e Ola Solbakken subito in sintonia o almeno così pare a guardare il riscaldamento di Roma-Fiorentina con i due mancini a dialogare a distanza con il pallone. Il video, pubblicato sui social dalla Roma, mostra Dybala e Solbakken scambiarsi il pallone tra tocchi di classe e giochi di prestigio. I due, infatti, non hanno ancora passato un minuto insieme in campo: al debutto Solbakken ha sostituito proprio Dybala nel finale.