VIDEO - Dybala dal cuore d'oro: la 'Joya' invita allo Stadio Olimpico Zano, lo streamer che lotta contro la depressione

Paulo Dybala si è reso protagonista di un gesto davvero magnifico. L'attaccante della Roma ha voluto inviare un video messaggio a Cristiano Spadaccini, meglio noto come Zano, uno degli streamer più famosi d'Italia. In questi ultimi mesi il content creator sta vivendo una fase delicata della sua vita, infatti sta lottando contro l'ansia e la depressione. L'argentino è venuto a conoscenza della sua storia e ha deciso di invitarlo allo stadio: "Ciao Zano, come stai? So che quest'ultimo periodo non è stato facile, però volevo salutarti e starti vicino e dirti che ti aspetto allo stadio. Sei ospite mio, quando vuoi, per una partita della Roma. Un forte abbraccio". La risposta di Zano, tifosissimo della Roma, non si è fatta attendere: "Grazie mille, ti amo".