VIDEO - De Rossi e la moglie Sarah al concerto di Robbie Williams: cantano sulle note di "Don't look back in anger"

Grande successo all' Unipol Arena di Bologna per il concerto di Robbie Williams, che ha cominciato proprio in Italia il suo nuovo tour. Tra gli spettatori anche Daniele De Rossi e sua moglie Sarah Felberbaum, che hanno assistito allo spettacolo della pop star britannica. Momento particolarmente emozionante quando l'artista si è esibito in "Don't look back in anger" degli Oasis: il momento è stato immortalato da Sarah che lo ha condiviso poi sulle sue storie Instagram dedicando la canzone all'ex capitano giallorosso.