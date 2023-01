Twitter, i tifosi giallorossi cantano l'inno contro il Bologna. La Roma: "Bentornati in una delle migliori atmosfere nel calcio. Quanto ci era mancato?" (VIDEO)

Nella giornata di ieri la Roma è tornata a disputare una partita di campionato dopo quasi due mesi a causa della pausa legata al Mondiale e alle festività. I giallorossi hanno ospitato allo Stadio Olimpico il Bologna nel match valido per la sedicesima giornata di Serie A e hanno vinto per 1-0 grazie al rigore di Pellegrini e al salvataggio sulla linea effettuato da Abraham all'ultimo minuto. Il club capitolino ha voluto ricordare su Twitter il momento in cui tutto lo stadio ha intonato l'inno 'Roma, Roma, Roma': "Bentornati in una delle migliori atmosfere nel calcio! Quanto ci era mancato tutto questo?".

??️❤️ Welcome back to one of the best atmospheres in football! #ASRoma pic.twitter.com/HIrZYF0zSG — AS Roma English (@ASRomaEN) January 5, 2023