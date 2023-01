Twitter, festeggia anche l'agente di Smalling: "Superati gli ottavi di finale" (FOTO)

L'agenzia che cura gli interessi di Chris Smalling ieri era a Trigoria per un incontro con la società giallorossa, con cui il difensore ha un contratto fino al prossimo 30 giugno. La mattina successiva alla vittoria in Coppa Italia, a cui Smalling non ha preso parte, è arrivato anche un tweet di James Featherstone, agente del numero 6: "Superato il turno degli ottavi di finale di Coppa Italia".