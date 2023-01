Twitter, Castan non dimentica la Roma: "Oggi mi sono svegliato nostalgico" (FOTO)

Leandro Castan non dimentica la sua avventura alla Roma. L'ex difensore centrale brasiliano ha indossato la maglia giallorossa in 81 occasioni ed è ricordato dai tifosi con grande affetto per le sue prestazioni (in coppia con Benatia) e l'attaccamento alla maglia. Tramite il suo profilo Twitter, il trentaseienne ha pubblicato alcune foto della sua esperienza nella Capitale: "Oggi mi sono svegliato nostalgico", il commento di Castan che affianca gli scatti.