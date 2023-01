Roma senza sosta: giallorossi di nuovo in campo per l’allenamento (FOTO)

Inizia così il nuovo anno dei giallorossi, dopo il giorno di riposo concesso ieri dallo Special One, la Roma si ritroverà oggi a Trigoria per sostenere il primo allenamento del 2023 che inizierà alle 15. Il numero 92, Stephan El Shaarawy, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una storia nella quale inquadra il centro sportivo “Fulvio Bernardini”. Gli uomini di Mourinho lavoreranno per prepararsi al meglio in vista del match di mercoledì alle 16.30 contro il Bologna allo Stadio Olimpico di Roma. Domani alle 11.00 sarà a disposizione anche Ola Solbakken, che potrà finalmente allenarsi anche lui in gruppo con i compagni ed iniziare l’avventura in giallorosso.