Instagram: Zaniolo posta un'immagine del figlio con la palla in mano (FOTO)

Nicolò Zaniolo sta passando con suo figlio Tommaso uno dei momenti più delicati della sua esperienza alla Roma. Il numero 22 giallorosso ha infatti postato su Instagram un'immagine che ritrae il bambino con un "Super Santos" in mano, accompagnata dalle emoticon del cuore e del pallone. Il classe '99 non prenderà parte alla trasferta di La Spezia, dopo aver comunicato alla società di non essere disponibile per la convocazione.