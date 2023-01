Social, Dybala dopo il Bologna: "Importante cominciare con una vittoria". Celik: "Sarà il nostro anno" (FOTO)

"Iniziare l’anno con 3 punti". È questo il commento (accompagnato dall'emoji del segno ok e da due cuori giallorossi) affidato a Instagram da Nicola Zalewski dopo la vittoria della Roma per 1-0 contro il Bologna, allegato ad alcune foto che lo ritraggono in azione durante il match. Il numero 59 giallorosso è entrato in campo al 65' prendendo il posto di Stephan El Shaarawy e ha aiutato la squadra di José Mourinho a mantenere il gol di vantaggio sui felsinei.

Sulla stessa lunghezza d'onda del compagno di reparto anche Leonardo Spinazzola che, pur non avendo giocato nemmeno un minuto oggi, ha voluto mostrare la sua felicità per la vittoria della Roma. "Iniziamo bene il 2023", è la didascalia che accompagna una foto dell'esultanza dei suoi compagni dopo il gol di Lorenzo Pellegrini.

Esprime lo stesso concetto anche Paulo Dybala, protagonista con il rigore guadagnato e poi trasformato da Pellegrini. "Importante cominciare l’anno con una vittoria!", scrive la Joya su Instagram, aggiungendo poi anche un "Daje Roma".

"Grande inizio di 2023", commenta Mehmet Zeki Celik, in campo per tutti i 90 minuti contro il Bologna. Il turco si lascia andare anche a una frase ricca di speranza e determinazione: "Questo sarà il nostro anno".

Roger Ibañez sceglie, invece, Twitter per esprimere la sua gioia dopo i tre punti guadagnati battendo i rossoblù. Nessuna frase, c'è soltanto un "+3" ad accompagnare una foto dell'esultanza finale della squadra giallorossa.

"Si ricomincia con tre punti". Esprime così la gioia per la vittoria dei suoi contro il Bologna Stephan El Shaarawy, in campo per 65 minuti sulla corsia sinistra prima di lasciare il campo a Zalewski.

Pur non essendo sceso in campo, Marash Kumbulla ha avuto un pensiero per i tifosi della Roma, di nuovo all'Olimpico dopo quasi due mesi di stop. "Bentornati a casa giallorossi", ha scritto su Instagram l'albanese, postando una foto dei sostenitori romanisti.