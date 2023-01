Instagram, Volpato: "Allenamento al freddo". El Shaarawy: "Soon Napoli-Roma" (FOTO)

Domani sera la Roma scenderà in campo allo Stadio Maradona per affrontare il Napoli nel match valido per la ventesima giornata della Serie A. I giallorossi si sono allenati questa mattina al centro sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria per svolgere la rifinitura. Cristian Volpato ha partecipato alla seduta odierna e a causa del freddo ha indossato anche uno scaldacollo. Il classe 2003 ha pubblicato su Instagram alcune foto dell'allenamento, dove appare piuttosto infreddolito: "Training", la didascalia sotto gli scatti, accompagnate anche dalle emoji di una faccia congelata. Stephan El Shaarawy invece si è soffermato sull'impegno di domani: "Soon Napoli-Roma".