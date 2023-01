Instagram, Totti e Batistuta si preparano per Roma-Fiorentina: "Pronti?"

Roma-Fiorentina è il match di un doppio ex importante sia per i viola che per i giallorossi. Gabriel Omar Batistuta, attaccante argentino che ha militato in entrambe le squadre (9 anni con la maglia della Fiorentina e 3 anni con la maglia della Roma) ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae con Francesco Totti. A sinistra il Re Leone con indosso la maglia viola, e a destra lo storico Capitano giallorosso con la maglia della stagione 1998/1999, in attesa del match in programma questa sera alle 20.45: "Pronti?" ha scritto l'attaccante.