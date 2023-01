Instagram: Mourinho e Smalling firmano autografi in aeroporto (VIDEO)

Chris Smalling sarà con tutta probabilità in campo nel match tra la Roma e lo Spezia, in programma domani alle ore 18. Intanto, però, il difensore centrale giallorosso si è reso protagonista di un bel gesto in aeroporto, quando si è fermato a firmare autografi su maglie e sciarpe, scatenando la reazione di felicità di una bambina, che lo ha ringraziato utilizzando la lingua del classe '89, l'inglese.

Anche l'allenatore della Roma, José Mourinho, si è fermato a firmare autografi. Nel video postato dalla società giallorossa sui social si sente anche la voce di un tifoso, il quale si rivolge allo Special One dicendogli: "Daje domani". Il riferimento, ovviamente è alla partita con lo Spezia.