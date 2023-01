Instagram, Rui Patricio dopo il 2-0 sulla Fiorentina: "300 clean sheets in carriera"

La vittoria di ieri sera contro la Fiorentina senza subire reti ha rappresentato tanto per la Roma, ma anche per Rui Patricio. Con il 2-0 dell'Olimpico, infatti, il portiere portoghese ha raggiunto quota 300 clean sheets in carriera, 300 gare con la porta imbattuta. Un traguardo importante che il numero 1 giallorosso ha condiviso sul suo profilo Instagram.