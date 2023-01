Instagram, Rosella Sensi su Cagliari-Spal: "Vedere Ranieri e De Rossi abbracciarsi sarà emozionante" (FOTO)

Stasera Cagliari e Spal si affronteranno in uno scontro a tinte giallorosse. Claudio Ranieri sulla panchina rossoblù, Daniele De Rossi su quella degli estensi. A pochi minuti dal calcio d'inizio, l'ex presidente della Roma Rosella Sensi ha postato su Instagram una foto dell'abbraccio tra i due durante la loro ultima partita con la società capitolina, per Ranieri da allenatore e per De Rossi da calciatore, scrivendo anche un lungo e affettuoso messaggio. Queste le sue parole:

"Ci sono partite che fanno battere il cuore anche se non gioca la Roma. Vedere Claudio Ranieri e Daniele De Rossi abbracciarsi e poi affrontarsi in Cagliari-Spal sarà un’emozione che da sola è già una grande vittoria.

Due romanisti enormi, due bellissime persone con le quali ho condiviso tanti di quei momenti che per elencarli servirebbero giorni e che insieme hanno sfiorato uno scudetto.

Ad entrambi auguro di ottenere tutto il meglio. E stasera vedremo un bello spettacolo!"