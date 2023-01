Instagram, la felicità di Darboe dopo la visita al ginocchio: "Manca sempre meno" (VIDEO)

"Manca sempre meno", ovviamente al ritorno in campo. È il messaggio di Ebrima Darboe dalla Klinik Gut di St. Moritz, in Svizzera, dove il gambiano si è recato per un consulto sullo stato del suo ginocchio. Il centrocampista della Roma, che in estate ha subito la lesione del legamento crociato, ha pubblicato su Instagram un video in cui si mostra sorridente al termine della visita andata bene, a giudicare sia dal suo pollice all'insù, sia dalle emoji che accompagnano il video.

VAI AL VIDEO