Instagram, Kumbulla: "Già con la testa alla prossima sfida" (FOTO)

Dopo il ko per mano del Napoli in campionato - 2-1 per gli azzurri allo Stadio Maradona dopo una partita combattuta -, la Roma si prepara alla sfida di Coppa Italia contro la Cremonese, valida per quarti di finale della competizione e in programma mercoledì all'Olimpico. Marash Kumbulla, ieri in panchina, suona la carica condividendo su Instagram uno scatto dell'allenamento odierno: "Già con la testa alla prossima sfida".