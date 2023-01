Instagram, Kumbulla e la compagna in attesa del primo figlio: "Sei l'emozione più grande della nostra vita" (FOTO)

Splendida notizia comunicata su Instagram da Marash Kumbulla e la fidanzata Greta Manzato. Il calciatore della Roma ha annunciato che la sua compagna è in dolce attesa: "Sei l’emozione più grande della nostra vita. Mamma e papà ti aspettano e ti amano già tantissimo", il messaggio che accompagna le foto. Oltre all'ecografia, in due immagini la coppia mostra un kit giallorosso per neonati con la scritta "papà" dietro la maglietta.