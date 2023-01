Instagram, il miglior amico di Zaniolo critica i fischi: "Un minimo di gratitudine a chi ha sempre dato tutto. Ha portato a Roma una coppa mai vinta" (FOTO)

Gaspare Galasso, miglior amico di Nicolò Zaniolo, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una storia in cui difende il numero 22 dalle critiche ricevute nelle ultime settimane. L'influencer si è scagliato contro coloro che hanno fischiato il calciatore della Roma al momento della sostituzione nella gara contro il Genoa. Questo il contenuto del messaggio, scritto sopra una foto di Zaniolo mentre alza la Conference League al cielo: "Un minimo di gratitudine a chi ha sempre dato tutto quello che poteva dare. A chi ha portato qualcosa a Roma dopo anni nonostante i due bruttissimi infortuni che avrebbero distrutto chiunque. La forza come ci ha dimostrato Nico sta nel rialzarsi, combattere e onorare la maglia come ha sempre fatto questo ragazzo, sfortunato non poco. Ricordiamoci che la gente ha fischiato il ragazzo che neppure qualche mese fa ha dato il massimo contributo per ottenere una coppa mai vinta a Roma. Che sia Champions, Europa o Conference stiamo parlando di un trofeo internazionale. Riflettete... Ti voglio bene amico mio".