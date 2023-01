Instagram: Ibanez visita il Colosseo con la moglie (FOTO)

Roger Ibanez alla scoperta delle bellezze di Roma. Il difensore centrale brasiliano ha approfittato di qualche momento di relax per visitare il Colosseo in compagnia della moglie, Bruna Kisner, come testimonia un selfie postato proprio dalla donna con il classe '98 all'interno del monumento. "Il mio gatto" ha scritto Bruna Kisner nella storia Instagram, riferendosi con tutta probabilità a un appellativo che utilizza nei confronti del marito.