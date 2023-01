Instagram, Ibanez esulta per il passaggio del turno in Coppa Italia: "ROMA" (FOTO)

Roger Ibanez è stato uno dei grandi protagonisti di Roma-Genoa, ottavo di finale di Coppa Italia terminato con la vittoria dei padroni di casa per 1-0 grazie alla rete di Paulo Dybala. Il difensore centrale ha disputato un'ottima prova, ma non sarà disponibile per la gara di domenica contro la Fiorentina a causa di una squalifica. Il ventiquattrenne ha commentato su Instagram il successo ottenuto nella giornata di ieri: "ROMA", il messaggio di Ibanez sul proprio profilo.