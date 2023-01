Instagram, El Shaarawy ricorda il suo primo trasferimento alla Roma: "25 gennaio 2016" (FOTO)

La storia d’amore tra Stephan El Shaarawy e la Roma dura da molti anni. L’avventura del ‘Faraone’ nella Capitale iniziò esattamente 7 anni fa, quando il 25 gennaio 2016 lasciò il Milan per trasferirsi in giallorosso. Nell’estate del 2019 però si separò dalla Roma per provare un’esperienza in Cina, allo Shanghai Shenhua. Dopo una breve parentesi nel paese asiatico, El Shaarawy tornò alla Roma nel gennaio del 2021. Ad oggi Stephan ha raccolto 207 presenze con la maglia giallorossa, mettendo a referto 51 reti e 29 passaggi vincenti. Inoltre nella sua bacheca può vantare la vittoria della Conference League, avvenuta nella passata stagione. L'esterno offensivo ha voluto ricordare su Instagram il suo primo trasferimento alla Roma: "25 gennaio 2016", la data che accompagna una foto scattata proprio in quel giorno e in cui il calciatore posa con la sciarpa giallorossa.