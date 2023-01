Instagram, Dybala sale sull'aereo per La Spezia: "La Joya è pronta" (VIDEO)

"La Joya è pronta". Così l'account Instagram ufficiale della Roma ha definito lo stato di Paulo Dybala, immortalato in un video prima di salire sull'aereo per La Spezia, dove la squadra di José Mourinho affronterà quella di Luca Gotti nel match in programma domani alle ore 18. L'argentino, apparso infreddolito a causa della rigida temperatura capitolina, ha accennato un sorriso in camera, prima di incamminarsi per raggiungere gli altri compagni all'interno dell'aereo che li porterà in Liguria.