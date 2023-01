Instagram, Dybala: "Grande ragazzi! Prego El Shaarawy e Abraham..." (FOTO)

Al Picco la Roma supera lo Spezia per 2-0, grazie alle reti di El Shaarawy e Abraham, nella 19a giornata di campionato. Paulo Dybala, protagonista con due assist, ha esultato per il successo giallorosso in trasferta: "Grande ragazzi! 3 punti importantissimi and You’re welcome El Shaarawy ed Abraham", il messaggio della Joya affidato ad Instagram.