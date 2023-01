Instagram, Dybala e i cani con il vestitino della Roma: "Pronti per domenica" (FOTO)

A casa Dybala sono tutti pronti per il match che la Roma disputerà domenica contro il Napoli. Anche i due cani della Joya. L'argentino, infatti, ha postato su Instagram un'immagine che lo ritrae insieme alla compagna Oriana Sabatini e ai loro due Akita, entrambi con indosso dei vestitini della "Dybala collection". Su uno di questi è rappresentato anche il lupetto di Gratton in versione Dybala mask. "Tutti pronti per domenica", ha scritto la Joya nel post.