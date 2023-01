Social, Dybala dopo la Fiorentina: "Ringrazio Abraham, sono suoi i gol". Spinazzola: "Avanti per la nostra strada". Zalewski: "3 punti pesanti" (FOTO)

"Sapevamo che non sarebbe stato semplice oggi, altra vittoria di qualità! Contento per la doppietta e per l’ottima prestazione di squadra, bravi tutti. Un ringraziamento va soprattutto a Tammy! Daje Roma". Così su Instagram Paulo Dybala, protagonista assoluto nel 2-0 contro la Fiorentina con una doppietta, arrivata su due assist di Tammy Abraham. Con la vittoria ai danni della Viola, la squadra di José Mourinho si porta a quattro punti dal secondo posto e a tre dalla zona Champions.

"Avanti per la nostra strada", è invece il messaggio di Leonardo Spinazzola, subentrato nel secondo tempo al posto di Nicola Zalewski.

E proprio l'esterno polacco ha commentato la vittoria contro la Fiorentina con un post su Instagram. "3 punti pesanti davanti al nostro pubblico. Noi siamo la Roma", sono le parole del numero 59.

"Buone serate di lavoro. Il mio partner", scrive Abraham parlando di Dybala, al termine di una partita che ha messo in mostra l'ottima connessione tra l'inglese e il numero 21. "Sono suoi", la risposta della 'Joya' in riferimento ai gol realizzati questa sera su assist del centravanti.

E "connessione" è anche la parola utilizzata anche da Georginio Wijnaldum per commentare una foto dei due giocatori offensivi della Roma.

"Portiamo a casa tre punti fondamentali per il nostro percorso! Avanti così", la gioia di Marash Kumbulla su Twitter.





Mehmet Zeki Celik: "Imbattuti nel 2023".