Instagram: Damiano dei Maneskin in Curva Sud per Roma-Bologna (VIDEO)

La presenza di Damiano David, frontman dei Maneskin, allo Stadio Olimpico per assistere alle partite della Roma non è certo una novità. Oggi, nel match contro il Bologna, il cantante ha però abbandonato la tribuna d'onore per seguire la partita in Curva Sud, così da godere appieno del tifo romanista. Damiano ha postato sul suo profilo Instagram due video in cui inquadra la curva, mentre intona le note di "Mai sola mai" e di "Roma Roma Roma".

