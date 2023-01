Instagram, Cristante sulle 200 presenze con la Roma: "È un onore e un privilegio" (FOTO)

"È un onore e un privilegio aver raggiunto il traguardo delle 200 presenze con la maglia della Roma". Così Bryan Cristante ha commentato su Instagram il raggiungimento di un numero così elevato di apparizioni in maglia giallorossa, tagliato ieri nella sfida vinta per 2-0 contro la Fiorentina. Il numero 4 della squadra di José Mourinho è rimasto in campo per tutti i 90 minuti contro la Viola.