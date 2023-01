Instagram, Conidi esalta De Rossi-Nainggolan e punge Zaniolo: "Gli uomini si vedono dal rispetto e dalla riconoscenza. Tu osserva e impara..."

La fine della storia tra Zaniolo e i tifosi della Roma è facilmente intuibile dal tenore dei post pubblicati sui social da chi ha a cuore le vicende giallorosse. Come il cantautore Marco Conidi che su Instagram, senza nominare mai il 22 e prendendo come spunto De Rossi e Nainggolan, ieri compagni alla Roma e ora potrebbero ritrovarsi alla Spal, ha scritto: "Quello che tu povero sciocco non capirai mai , è che il calcio sa creare amicizie commoventi e storie di uomini che si sostengono reciprocamente al di là dei soldi, e che un prato verde dove giocare può essere un luogo dell'anima e del cuore...ma bisogna averla l'anima e il cuore. Gli uomini si riconoscono dal rispetto, dall'onore e dalla riconoscenza. Tu osserva e impara ammesso che ne sarai mai capace".